Amazon videogiochi in sconto, le nuove offerte di martedì 19 maggio

Anche oggi Amazon propone una selezione di videogiochi in offerta a prezzo speciale, sebbene i titoli proposti non siano quantitativamente numerosi, la qualità media è certamente di buon livello e potrebbe invogliare più di qualcuno all'acquisto, sopratutto considerando i prezzi piuttosto contenuti.

Iniziamo con FIFA 20 proposto a 19.98 euro (versioni standard per Xbox One e PlayStation 4), prezzo che si allinea a quello di altre catene fisiche e online, da non sottovalutare anche Rainbow Six Siege in versione standard a 14.98 euro e Mario + Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch a 19,99 euro.

Videogiochi in offerta

Tutte le offerte indicate qui sopra sono valide solamente per un periodo limitato e i prodotti potrebbero andare sold-out rapidamente, dunque se siete interessati approfittatene prima che i giochi tornino ad essere venduti a prezzi pieno.

