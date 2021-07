Amazon Warehouse offerte: Xbox Series S e Nintendo Switch al miglior prezzo del 2021

In queste ore Amazon lancia i saldi Warehouse: fino al 29 luglio il colosso dell'eCommerce mette in vendita una serie di prodotti Amazon Warehouse a prezzi scontati del 30%, per un risparmio ulteriore su prodotti comunque testati e perfettamente funzionanti.

Dal 23 luglio e al 29 luglio 2021 alle 23:59, i clienti potranno beneficiare del 30% di sconto su prodotti selezionati Amazon Warehouse. Lo sconto del 30% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello.

Ma cosa sono i prodotti Amazon Warehouse? Si tratta di articoli restituiti dai clienti, i prodotti vengono venduti come usati o ricondizionati, gli imballaggi originali sono spesso assenti o non in perfette condizioni mentre gli articoli sono garantiti da Amazon e tutti funzionanti al 100%.

Nello specifico vogliamo segnalarvi oggi due offerte con Xbox Series S proposta a 250.79 euro e Nintendo Switch Modello 2019 a 279 euro, ad oggi i prezzi migliori mai registrati nel 2021 per le due console. Nella pagina dei prodotti potrete assicurarvi delle reali condizioni, in alcuni casi come detto le confezioni sono assenti o danneggiate e le scocche possono presentare graffi o piccoli segni estetici visibili.

Se siete interessati affrettatevi perchè i pezzi disponibili sono limitati, trattandosi di resi non ci sono grandi quantità a disposizione.