Amazon x Nintendo: in arrivo i pacchi speciali a tema Super Mario!

Per festeggiare il trentacinquesimo anniversario dall'uscita di Super Mario Bros. su NES, Amazon e Nintendo stringono una partnership per lanciare una nuova linea di pacchi interamente dedicata all'iconico eroe della Grande N e agli altri personaggi della dimensione dell'idraulico baffuto.

L'azienda videoludica giapponese e il colosso dell'e-commerce celebrano così i 35 anni di Super Mario pianificando una serie di iniziative promozionali per dare visibilità ai prodotti di Nintendo, a cominciare ovviamente dai videogiochi di Super Mario per Nintendo Switch come Mario Kart Live Home Circuit e la micro-console Game & Watch.

L'iniziativa più interessante e, se vogliamo, più curiosa di questa partnership è però quella rappresentata dalla spedizione di pacchi a tema Super Mario Bros. per tutto il mese di novembre: la scelta degli ordini che riceveranno questo packaging speciale avverrà in maniera casuale, senza cioè essere legata all'acquisto di prodotti, gadget, console o giochi Nintendo.

Le scatole di Mario saranno perciò in quantità limitata e verranno spedite "rigorosamente in modo casuale fino ad esaurimento scorte: l'acquisto di prodotti Nintendo non aumenterà le probabilità di ricevere un pacco a tema Super Mario". Per l'occasione, Amazon USA ha aperto una splash page celebrativa che comprende una selezione dei migliori prodotti dedicati all'eroe nintendiano e una cronologia con gli eventi più importanti del franchise.