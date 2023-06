Amber scocca la sua freccia in un cosplay di Genshin Impact

Genshin Impact è un gioco action RPG open world ambientato in un mondo fantastico, colorato e variopinto conosciuto come Teyvat. Suddiviso in sette regioni, di cui al momento solamente quattro esplorabili liberamente, è popolato da eroi con cui il Viaggiatore può condividere la sua avventura.

Mentre i giocatori di Genshin Impact si preparano all'arrivo dell'update 3.8, di cui arriveranno informazioni ufficiali in data odierna, è tempo di fare ritorno a Mondstadt, il reame che dà il benvenuto ai nuovi avventurieri.

Mondstadt è la nazione che accoglie i giocatori di Genshin Impact dopo aver completato il prologo. Governata dall'ordine dei Cavalieri di Favonio, la popolazione di Mondstadt è fedele all'Archon Barbatos, il cui elemento associato è quello Anemo, ovvero il vento. Tra i numerosi personaggi che si possono conoscere in questa città, il cui nome tedesco corrisponde a Città della Luna, troviamo Amber.

Amber è la Vigilante dei Cavalieri di Favonio, sempre pronta ad aiutare i cittadini di Monsdtadt anche nei casi più impegnativi. Conosciuta per essere la Campionessa di volo a vela, utilizza l'elemento Pyro e possiede una rarità di quattro stelle. Amber ha un'energia sconfinata e vive la vita con positività, affrontando ogni giorno con entusiasmo.

In questo cosplay di Amber da Genshin Impact vediamo la Vigilante mentre, con un ginocchio sollevato e armata di arco, scocca una freccia verso il cielo. A condividere lo scatto è la cosplayer tedesca Timber.