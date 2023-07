Dove sono ambientati i GTA? Tutte le città di Grand Theft Auto

Ad ogni Grand Theft Auto è associata una città - talvolta anche più di una: Rockstar Games ha sempre riposto una cura maniacale nella realizzazione delle ambientazioni, elevandole per certi versi a protagoniste assolute dei propri giochi. Ricordate tutte le città che hanno fatto da sconfo ai giochi di GTA? No? Allora beccatevi questo rapido ripasso.

Grand Theft Auto 1997

Anche se stava muovendo i primi passi, la serie aveva già ben chiaro il proprio immaginario. Il primo capitolo della serie è molto diverso dai GTA attuali, ma ha avuto il pregio di introdurre in un colpo solo tutte e tre le maggiori città del franchise: Liberty City, Vice City e San Andreas, ispirate rispettivamente alle New York, Miami e San Francisco del 1997. Mediante una visuale dall'alto, il giocatore era chiamato a completare delle missioni nei meandri della criminalità di tutte e tre le metropoli, potendo scegliere fra otto differenti personaggi (quattro uomini e quattro donne).

Gran Theft Auto 2 1999

Grand Theft Auto 2, diretta evoluzione del capostipite, rappresenta ancora oggi un unicum nel franchise, essendo ambientato in una città senza nome e un'epoca non meglio precisata. Nel manuale c'è scritto "tre settimane nel futuro", mentre sul sito ufficiale di Rockstar si parla del 2013. Fatto sta che la città di GTA 2 ha un sapore retrofuturistico ed è comunemente chiamata Anywhere City. Suddivisa in tre distretti principali, è completamente in preda alla criminalità dilagante.

Grand Theft Auto 3 2001

Per il primo capitolo interamente tridimensionale del franchise, Rockstar Games ha scelto di tornare a Liberty City, spostando le lancette in avanti fino al 2001. La città di Grand Theft Auto 3 mostra con orgoglio la sua fonte d'ispirazione, presentando le stesse atmosfere della Grande Mela, anche se il massimo potenziale è stato espresso qualche anno dopo nel quarto capitolo.

Grand Theft Auto Vice City 2002

Come il nome del gioco lascia chiaramente intendere, Grand Theft Auto: Vice City è ambientato nella Città del Vizio, un'imitazione dell'assolata, colorata, eccentrica e corrotta Miami degli anni '80. Le gesta di Tommy Vercetti si svolgono nel 1986, anno in cui Vice City rappresentava il punto di riferimento del traffico di cocaina tra il Nord e il Sud America. Secondo i leak e i rumor che si susseguono da diversi anni a questa parte, Vice City sarà anche l'ambientazione di Grand Theft Auto 6.

Grand Theft Auto San Andreas 2004

Capitolo più ambizioso della saga fino ad allora, GTA: San Andreas ripropone una delle ambientazioni del primo capitolo rivoluzionandone tuttavia la struttura. Laddove in Grand Theft Auto rappresentava una riproduzione si San Francisco, nel capitolo del 2004 San Andreas diventa un intero stato americano. In questa San Andreas, ambientata nel 1992, trovano posto le città di Los Santos (ispirata a Los Angeles), San Fierro (basata su San Francisco) e Las Venturas (una riproduzione di Las Vegas), uniformemente collocate in un open world che all'epoca appariva sconfinata.

Gran Theft Auto 4 2008

GTA 4 fa ritorno ancora una volta Liberty City, parodia di New York, più precisamente nell'anno 2008. Forte della potenza di console come PlayStation 3 e Xbox 360, si è spinto verso un'estetica più realistica rispetto al passato, a tutto beneficio della riproduzione della città. La Liberty City di Grand Theft Auto 4 è suddivisa in quattro distretti Broker (basato su Brooklyn), Dukes (Queens), Bohan (Bronx) e Algonquin (Manhattan), ai quali va ad aggiungersi il confinante stato di Alderney, basato sul New Jersey.

Grand Theft Auto 5 2013

Grand Theft Auto 5 torna a San Andreas, cambiandone ancora una volta i connotati. In quello che ad oggi rappresenta l'ultimo episodio della serie, San Andreas diventa una riproduzione dello stato della California. A spiccare è Los Santos, capitale ispirata a Los Angeles posizionata nell'estremo sud dello stato di San Andreas. A contornarla ci sono in ogni caso molti altri territori e cittadine, che tratteggiano un ritratto quantomai fedele, seppur non topograficamente accurato, della vera California. Los Santos, in particolare, tradisce immediatamente la sua fonte d'ispirazione: la skyline è praticamente inconfondibile, tanto è identica a quella reale di Los Angeles.