Dove sono ambientati Pokémon Scarlatto e Violetto?

I nuovi esponenti della serie Pokémon usciranno su Nintendo Switch il 18 novembre 2022. Tra le novità più interessanti confermate da Game Freak, oltre a un’immancabile sfilza di mostri inediti, la possibilità di esplorare in compagnia di amici il mondo aperto che farà da sfondo ai due giochi. Ma dove saranno ambientati Pokémon Scarlatto e Violetto?

Come emerso dal ricco trailer mostrato durante il Pokémon Day, i titoli che daranno il via alla nona generazione di giochi Pokémon catapulteranno gli appassionati in una regione mai vista prima e costruita ad hoc per l’occasione. Inoltre, malgrado i tempi non siano maturi per avere informazioni più concrete a riguardo (compreso il nome definitivo della nuova mappa, ancora non confermato), è lecito pensare che l'ambientazione tragga spunto dalla Spagna e dal Portogallo.



Questa evidenza deriva in parte dalle poche strutture intraviste nel trailer, apparentemente molto vicine all’arte architettonica dei due paesi, ma anche e soprattutto dai nomi degli Starter coi quali sarà possibile iniziare l’avventura: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. In quella che è la lingua originaria della Castiglia, infatti, il termine gatito significa gattino e “Fuecoco” non è altro che l’unione delle parole fuego (fuoco) e cocodrilo (coccodrillo).

