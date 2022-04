Dove sarà ambientato GTA 6? Una agenzia accetta scommesse

Come riportato da ComicBook, la compagnia Bovada ha iniziato ad accettare scommesse sull'ambientazione di GTA 6, non sappiamo esattamente dove sarà ambientato il nuovo gioco della serie Rockstar Games e c'è chi ha pensato di trasformare questo dubbio amletico in un business.

Bovada permette di puntare su dodici diverse città realmente esistenti con rispettive quote bene in vista, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Seattle e Parigi, tra l location effettivamente più rumoreggiate come ambientazione per il prossimo gioco della serie Grand Theft Auto.

Los Angeles +150

Miami +150

New York +150

Londra +500

Rio De Janeiro +500

Boston +1000

Detroit +1000

Las Vegas +1000

Seattle +1000

Parigi +2500

Tokyo +2500

Pechino +5000

L'agenzia Bovada sottolinea come "le quote e le città possono cambiare nel tempo", in caso GTA 6 non sia ambientato in nessuna di queste città o magari sia ambientato in più città diverse, le scommesse verranno annullate e gli scommettitori subito rimborsati. Inutile dire come vi sconsigliamo caldamente di scommettere denaro reale su questi e altri giochi, chiaramente possiamo speculare e divertirci a ipotizzare l'ambientazione di Grand Theft Auto 6 ma senza bisogno di investire i propri soldi.

Nota Bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca, Everyeye.it non vuole istigare in alcun modo al gioco d'azzardo e alle scommesse.