Dove è ambientato Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch?

Leggende Pokémon: Arceus è in arrivo il 28 gennaio 2022 esclusivamente su Nintendo Switch. Il nuovo capitolo della storica saga giapponese ci porterà indietro nel tempo, in un contesto fino ad ora mai esplorato dalla serie Pokémon. Ma dove è ambientato esattamente il nuovo gioco?

Il titolo del gioco dovrebbe già dare un indizio ben preciso della regione che andremo ad esplorare nelle nostre avventure. Arceus infatti è uno dei Pokémon misteriosi introdotti nella quarta generazione: Diamante, Perla e Platino. Si tratta della creatura originaria, e nell'universo Pokémon è il mostro che più si avvicina ad una divinità.



In Leggende Pokémon: Arceus, non a caso, ci addentreremo nel passato di Sinnoh, ancora chiamato con il nome di Hisui. Al centro di questo territorio svetta il Monte Corona, e intorno ad esso ci imbatteremo in diverse creature da catturare. La regione non è il solo collegamento con i giochi della quarta generazione, poiché il protagonista farà parte del Team Galassia, qui in una veste più positiva e lontana, almeno inizialmente, da quelli che poi saranno i nemici di Diamante e Perla.



