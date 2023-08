Dove è ambientato Lies of P, in una città reale o fittizia?

Lies of P sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi uno dei più interessanti Action/RPG di stampo soulslike non appena sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 19 settembre 2023. In particolare, a colpire sono le sue atmosfere e gli evocativi scenari nei quali si svolge l'avventura.

Sappiamo a tal proposito nello specifico dove è ambientato Lies of P? La vicenda si svolge a Krat, una città completamente immaginaria che per stile e caratterizzazione è fortemente ispirata al periodo della Belle Epoque. Krat viene dipinta come una città un tempo florida e ricca, finita tuttavia in malora e devastata da una piaga che si sta diffondendo sempre più velocemente, rendendo sempre più pericolose le sue strade e le sue piazze, invase da marionette assassine e da altre temibili creature.

La mappa di gioco promette di rivelarsi complessa ed articolata, in linea con le più popolari produzioni soulslike viste nel corso degli anni, permettendoci così di esplorare a fondo Krat in ogni suo quartiere e nei luoghi più simbolici. Il trailer di Lies of P della Gamescom 2023 ci consente di dare uno sguardo ancora più ravvicinato all'opera targata Neowiz, sia nel sistema di combattimento che, appunto, nelle sue oscure ambientazioni.

Per ulteriori approfondimenti, infine, il nostro provato di Lies of P vi permette di farvi un'idea ancora più chiara sulle potenzialità dell'intrigante progetto ispirato alla favola di Pinocchio.