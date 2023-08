Dove è ambientato Red Dead Redemption 1? E in che anno?

A tredici anni dall'uscita originaria avvenuta nel maggio del 2010, Red Dead Redemption è tornato con un porting su PlayStation 4 e Nintendo Switch per offrirsi a più di una generazione di videogiocatori che, per ragioni anagrafiche, non hanno avuto modo di vivere l'epopea di John Marston al tempo dell'uscita.

Ci sembra dunque doveroso fare qualche piccolo ripasso in modo da offrire ai nuovi giocatori gli elementi essenziali per comprendere Red Dead Redemption. In questa sede, in particolare, scopriremo dove è ambientato il gioco e in che anno si svolge la storia.

Dove e quando è ambientato Red Dead Redemption?

La storia di Red Dead Redemption si svolge nel 1911 lungo la frontiera che separa il sudovest degli USA dal Messico. Sebbene quest'area sia ancora dominata dalla natura selvaggia, la civilizzazione incombe inesorabile dall'est dei giovani Stati Uniti d'America: mentre monta la rivoluzione industriale e le città avanzano, l'era dei cowboy s'incammina inevitabilmente verso il tramonto.

Nel ricreare il mondo di gioco, gli artisti di Rockstar Games si sono ispirati alle zone del bacino del Rio Grande tra Texas e Messico, ai deserti dell'Arizona e alle grandi pianure del Nuovo Messico.

Complessivamente, la mappa di Red Dead Redemption conta quasi cento singoli luoghi esplorabili, suddivisi in nove regioni a loro volta afferenti a tre grandi territori ben distinti. A nord del fittizio fiume Saint Luis ci sono i due territori del sudovest degli Stati Uniti: New Austin, che rappresenta l'ultimo avamposto della frontiera americana e ospita vari insediamenti e forti; West Elizabeth, situato più a nord, che invece ospita la moderna e sempre più fiorente città di Blackwater. A sud del fiume Saint Luis c'è invece la provincia messicana di Nuevo Paraiso, dove aleggia lo spettro di un'imminente guerra civile.

In questo vasto mondo di gioco possono essere trovate più di trenta diverse specie animali, dal bestiame agli animali di compagnia, passando per gli immancabili predatori. Ogni territorio ospita specie e razze di animali uniche e distintive.

