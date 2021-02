Dove è ambientato Red Dead Redemption 2 di Rockstar?

L'ultimo capolavoro di Rockstar Games ci trasporta in un Far West vivo ed estremamente realistico, nel quale impersoneremo un criminale in fuga dalla giustizia insieme alla sua banda di criminali. Vediamo quindi quali luoghi degli attuali Stati Uniti d'America fanno da sfondo alla loro odissea per tutta la durata della storia di Red Dead Redemption 2.

L'enorme ambientazione open-world nella quale si svolgono le vicende del gioco è fittizia ma ispirata a luoghi del continente nordamericano realmente esistenti, come spesso accade all'interno dei prodotti di Rockstar Games. Ecco quindi che troviamo una riproduzione maniacale e interattiva, supportata da un comparto tecnico fuori scala sia su console che su PC, della zona sud degli Stati Uniti, dal deserto del confine messicano alle paludi della Louisiana, passando per accattivanti paesaggi montuosi e cittadine brulicanti di vita.

Vi è poi un'ulteriore ambientazione, molto più circoscritta, in cui il protagonista, Arthur Morgan, dovrà muoversi per alcune missioni durante la sua avventura: si tratta di un'isola che richiama fortemente i panorami di zone come Cuba e le zone dell'America Centrale, ma non vi diremo di più per evitare ulteriori spoiler. Sulle nostre pagine, oltre alla regione geografica, potrete scoprire anche qual è l'esatto periodo storico di Red Dead Redemption 2.