Dove sarà ambientato The Witcher Polaris? Il sogno del narrative director

C'è grande movimento attorno alla serie di The Witcher: mentre si attende la sempre più vicina uscita dell'upgrade di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S, CD Projekt RED sta attivamente lavorando al futuro della serie portando avanti diversi progetti in contemporanea.

Le attenzioni dei fan sono in particolare rivolte verso The Witcher Polaris, il gioco che darà il via alla nuova saga del franchise videoludico ma sul quale le informazioni sono ancora piuttosto scarse. Nessun indizio, ad esempio, su quali potrebbero essere le ambientazioni del futuro The Witcher, sebbene il narrative director Philipp Weber ha manifestato il suo affetto per una specifica location della trilogia originale con protagonista Geralt di Rivia.

Parlando con GamesRadar a proposito dell'ambientazione di The Witcher Polaris, Weber non fornisce indicazioni particolarmente dettagliate in quanto sta "attualmente lavorando alla nuova saga di The Witcher" e, per questo motivo, si trattiene dal dare qualunque tipo di anticipazione concreta. Si lascia però andare ad una risposta da lui definita "molto diplomatica", ed è incentrata su ciò che gli piacerebbe eventualmente rivedere nel futuro episodio: "Mi è sempre piaciuta l'idea di ritornare a Temeria e Vizima, e vedere come sono diventate adesso. Ecco perché sono contento del fatto che stiamo facendo The Witcher Remake".

La città fortificata di Vizima, situata nei pressi di un lago, è lo scenario principale dell'originale The Witcher per PC, da qui il riferimento al remake del capostipite fatto da Weber. Per scoprire però se questa "storica" location farà davvero il suo ritorno nel nuovo gioco si dovrà aspettare ancora molto a lungo: The Witcher Polaris non uscirà prima del 2025, considerato che richiederà almeno tre anni di sviluppo.