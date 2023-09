Dove è ambientato Uncharted 2? Dove si svolge l'avventura?

Uncharted 2: Il covo dei ladri è ambientato due anni dopo gli eventi di Drake's Fortune e segue le vicende di Nathan Drake, Chloe Frazer ed Elena Fisher nella loro ricerca della Pietra Cintamani e di Shambala. Quest’avventura conduce gli esploratori in numerose location. Scopriamo quali.

Questo episodio della serie ci consente di vivere un'avventura unica il cui arco narrativo abbraccia alcuni dei luoghi più esotici del mondo. Il Nepal e il Tibet, in particolare, sapranno accoglierci con il loro fascino ostile, la loro peculiare cultura e le loro temibili sfide.

La storia comincia fra le pendici innevate dell'Himalaya, a seguito di un misterioso deragliamento ferroviario, di cui peraltro possiamo trovare una citazione nel film Mission Impossible: Dead Reckoning, per poi spostarsi con un flashback in Turchia, precisamente nelle affascinanti terre di Istanbul.

Successivamente, gli eventi della trama ci conducono nella fitta vegetazione del Borneo, un'isola nel sud-est asiatico. La storia si sposta poi nei misteriosi santuari del Nepal, uno dei luoghi principali che visiteremo nel corso del gioco.



Lo scenario del Nepal offre una grande varietà di paesaggi, immergendo il nostro sguardo in montagne, deserti, antichi templi e molto altro ancora, tutti ricchi di misteri ed enigmi da svelare. Dopo una numerose serie di eventi e peripezie, Nathan si ritroverà anche in Tibet.

In questa località prende piede la seconda parte della narrazione. Entreremo così in uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti del pianeta, esplorando maestosi scenari e tuffandoci nella meravigliosa cultura del Tibet e nel suo universo pieno di segreti.

Le vicende di Uncharted 2, quindi, si annodano principalmente attorno al Nepal e al Tibet, con qualche ulteriore location inframmezzata nel corso della narrazione. Il protagonista, Nathan Drake, è alla ricerca di Shambhala, un luogo mitologico e ben nascosto agli occhi della realtà.

Per adesso, la serie videoludica che vede protagonista l'irriverente Nathan Drake è ferma al quarto capitolo, ma circolano da tempo alcuni voci che vorrebbero Uncharted 5 in arrivo su Playstation 5 prossimamente. Se così fosse, non vediamo l'ora di scoprire quali luoghi ci riserverà.