Dove è ambientato Uncharted 4 Fine di un Ladro?

I vari giochi di Uncharted non si svolgono in una singola location, ma vedono Nathan Drake ed i suoi amici compiere viaggi in giro per il mondo alla ricerca dei tesori più segreti e preziosi. Uncharted 4: Fine di un Ladro non fa eccezione e vede l'iconico protagonista della serie spostarsi in numerose occasioni.

Dunque dov'è ambientato Uncharted 4? Nella sua ultima avventura, Nate si sposterà a più riprese toccando anche l'Italia, raggiungendo precisamente una villa collocata in una città senza nome della costiera amalfitana. Fine di un Ladro ci porta anche ad esplorare la Scozia e il Madagascar, prima di raggiungere un'enorme isola sperduta nell'Oceano Indiano. Proprio in questo luogo dimenticato si cela Libertalia, una città di pirati ormai completamente in rovina, la cui capitale era New Devon.

Il quarto capitolo della serie presenta ulteriori location grazie ad un paio di flashback: le fasi nei panni di Nate ancora bambino sono ambientate a Boston, nel Massachussets, prima nell'orfanotrofio Saint Francis' Boy Home e in seguito nella villa dell'ex esploratrice Evelyn. L'azione si sposta anche in una prigione situata a Panama, dove Nate e suo fratello Sam (ecco a tal proposito chi è Sam Drake in Uncharted 4) sono tenuti prigionieri nel frattempo che cercano di mettere le mani sopra la Croce di San Disma, nascosta nelle vicinanze del carcere.

Uncharted 4 risulta dunque essere uno dei giochi più variegati del brand in termini di scenari, contribuendo a rendere ancora più memorabile l'avventura finale del suo indimenticabile protagonista. E restando nell'ambito delle curiosità, ecco quanti anni ha Nathan Drake in Uncharted.