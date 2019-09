L'ambientazione e i nuovi nemici della demo di The Last of Us 2 analizzati nel dettaglio

Continuano ad arrivare dettagli su The Last of Us 2, dopo che Sony e Naughty Dog hanno finalmente iniziato a togliere i veli al gioco, gameplay compreso, per la felicità di tutti i fan che aspettavano il secondo capitolo dell'apprezzato videogame.

In particolare si parla dell'ambientazione vista nell'ultima demo. Nella prima parte ci si trova nei pressi di Jackson, Wyoming, dove Ellie pattuglia paesini abbandonati sepolti sotto la neve. Il personaggio dovrà dunque sorvegliarne i dintorni al fianco di Dina, stando attenta ad infetti, predoni e sopravvissuti.

Nella seconda parte invece l'ambientazione è quella di Hillcrest, un sobborgo di Seattle, in cui la vegetazione si sta riprendendo ciò che l'uomo aveva costruito, per cui non è raro vedere del verde tra le strade in rovina, ad esempio, per un atmosfera sicuramente particolare.

Ma non ci sarà tempo per godersi il panorama: Ellie dovrà fronteggiare tanti nuovi nemici, come ad esempio gli shambler, un tipo di infetti che spruzzano gas acidi e possono sopportare grandi quantità di danni, e come se non bastassero esplodono una volta uccisi.

Dovremo inoltre guardarci anche dai cani. Come detto nella news precedente, tra le novità del gameplay di The Last of Us 2 ci sono tante abilità per non farsi notare dai nemici, tra cui lo strisciare nell'erba. I cani però sono in grado di individuare e seguire le tracce di Ellie, per cui bisognerà fare il doppio dell'attenzione per evitare incontri troppo ravvicinati con i letali quadrupedi.

Per approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra prova di The Last of Us 2.