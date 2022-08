Ambiente di lavoro tossico in Nintendo of America? Doug Bowser rassicura i dipendenti

Nelle scorse ore, Kotaku ha pubblicato un nuovo report con varie testimonianze che accusano i dirigenti di Nintendo of America di aver creato un ambiente di lavoro tossico, la compagnia ha prontamente risposto e il Presidente di NOA, Doug Bowser, ha inviato un messaggio a tutti i dipendenti per rassicurarli e tranquillizzarli sulla situazione.

Nel suo messaggio, Bowser si riferisce ad "articoli recentemente pubblicati e legati alla condotta di alcuni lavoratori e collaboratori di Nintendo of America", pur senza citare direttamente Kotaku.

Il Presidente di Nintendo of America ribadisce come l'azienda sia sempre attenta al benessere dei propri dipendenti e collaboratori e per questo ha varato politiche di comportamento molto rigide all'interno degli uffici, l'azienda protegge e difende tutti coloro che si sono sentiti discriminati o offesi da qualsiasi tipo di comportamento lesivo dell'immagine o della dignità personale.

L'ufficio risorse umane, viene specificato "è pienamente a disposizione dei dipendenti per ascoltare le loro testimonianze e raccogliere eventuali lamentele su problemi interni con la dirigenza o con i colleghi."

Lo stesso Bowser invita i dipendenti a contattare subito l'ufficio risorse umane per esporre qualsiasi dubbio, solo in questo modo è possibile rendere più sicuro l'ambiente di lavoro, tacere di comportamenti scorretti non è mai la soluzione e non aiuta a identificare gli eventuali responsabili.