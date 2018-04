AMC e Twitch insieme per un torneo di PUBG a tema The Walking Dead

AMC e Twitch hanno organizzato un nuovo torneo di PlayerUnknown's Battlegrounds previsto per domenica 15 aprile, in contemporanea al finale di stagione e dell'ottava season di The Walking Dead e alla premiere della quarta stagione di Fear The Walking Dead.

Il torneo in questione vedrà sfidarsi otto diversi streamer in partite 4v4, con la partecipazione di alcune celebrità di Twitch come Sacriel, ChocoTaco, Anthony_Kongphan, iiJERiiCHOii, VernNotice, GoldGlove, JoshOG e Fairlight_Excalibur. I commenti durante lo streaming saranno invece eseguiti da "Dead_flip" e Scott "Coltrane" Cole.

Nel complesso, tutti e otto i giocatori si sfideranno l'uno contro l'altro nella modalità Zombie in PUBG, con ogni squadra partecipante a rappresentare uno dei due programmi in onda su AMC quella notte: una squadra per The Walking Dead, e un'altra per Fear the Walking Dead . Il torneo partirà domenica 15 aprile 2018 alle 22:00 italiane, per una durata totale di circa quattro ore, con l'idea di accompagnare gli spettato fino alla messa in onda dei due episodi di The Walking Dead.

Continuando a parlare di PlayerUnknown's Battlegrounds, invece, sapevate che Brendan Greene ha promesso un supporto molto duraturo per il titolo? Pare proprio che Bluehole e PUBG Corp siano intenzionati a mantenere vivo l'interesse sul gioco per i prossimi 20 anni.