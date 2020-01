AMD al CES 2020: segui la conferenza con Everyeye dalle 22:45

Al Las Vegas Convention Center sta per prendere il via il CES 2020, una delle più importanti fiere del settore tecnologico. L'attenzione dei media e del pubblico è, comprensibilmente, ai massimi livelli, dal momento che i principali produttori sveleranno i loro assi nella manica per l'anno appena cominciato.

Tra questi, oltre a Sony, ci sarà anche AMD. La compagnia di Sunnyvale terrà una conferenza stasera dalle ore 23:00, durante la quale parlerà delle nuove innovazioni nell'ambito della tecnologia e del gaming: dal momento che sia PlayStation 5 che Xbox Series X monteranno sotto al cofano tecnologia AMD, è probabile che la compagnia deciderà di svelare qualche dettaglio sulle due console di prossima generazione.

Nulla di certo, ma nell'eventualità non possiamo assolutamente farci trovare impreparati: la nostra redazione vi aspetterà a partire dalle ore 22:45 sul canale Twitch di Everyeye per commentare l'intera conferenza di AMD in italiano. Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale, un requisito indispensabile per poter interagire con i nostri redattori e con gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento.

Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che a partire dalle ore 01:00 di questa notte commenteremo in diretta e in italiano anche la conferenza di Sony al CES 2020: che stiano per arrivare novità su PS5?