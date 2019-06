AMD discuterà del Ray Tracing su GPU Navi all'Horizon Gaming Event

Finora sfruttato in larga parte dalle schede grafiche RTX di Nvidia, il Ray Tracing si appresta a mostrare tutte le sue potenzialità anche sulle GPU Navi di AMD.

AMD aveva inizialmente bollato il Ray Tracing come una tecnologia ancora "immatura" per poter effettivamente dare il suo apporto concreto al gaming moderno. Tuttavia, la compagnia sembra essersi ricreduta, ed anzi ha deciso di approfittare del palcoscenico offerto dall'E3 2019 di Los Angeles per approfondire nei dettagli il modo in cui le GPU Navi permetteranno di usufruire del Ray Tracing.

"Non andrò a rubare la scena a Lisa Su [CEO di AMD] durante il live cast di lunedì, ma abbiamo detto che condivideremo più dettagli sulla nostra famiglia di prodotti Navi all'E3", le dichiarazioni in merito di Ruth Cotter, vicepresidente senior della divisone marketing, risorse umane e relazioni con gli investitori di AMD. "Vogliamo anche concedervi qualche nuova informazione riguardo alla nostra architettura RDNA e siamo molto entusiasti al riguardo, dal momento che crediamo che pensiamo al PCle 4, al GDDR 6 e ad altre feature architetturali che saranno sostenibili durante diverse generazioni. E poi, nel tempo dovremo ovviamente illustrare la strada verso cui la nostra strategia riguardante il Ray Tracing si dirigerà".

Next Horizon Gaming si terrà lunedì 11 giugno alle ore 23:50, durante la conferenza AMD ci si aspetta anche che la compagnia si lasci sfuggire qualche nuova informazione in merito alla GPU montata da PlayStation 5.