AMD sarà all'E3 2019 per svelare nuove tecnologie per il mondo del gaming

AMD è lieta di annunciare due entusiasmanti eventi in livestream, che andranno in onda rispettivamente dall'E3 2019 e dal Computex 2019.

La trasmissione in diretta dall'E3 2019 è programmata per la mezzanotte di martedì 11 giugno. Il creatore di The Game Awards Geoff Keighley, durante "Next Horizon Gaming" presso The Novo at L.A. Live, presenterà la nuova generazione dei prodotti AMD dedicati al gaming, pensati per dare forma al futuro dei giochi per PC, console e cloud nei prossimi anni. Inoltre, i principali sviluppatori presenteranno alcuni dei titoli più attesi dell'anno con contenuti mai visti prima.

I fan di AMD, i membri della community e la stampa sono invitati a partecipare a Next Horizon Gaming all'E3. I partecipanti possono registrarsi all'evento tramite questo link. La trasmissione sarà visibile direttamente sul canale YouTube di AMD e sulla pagina Facebook.

Inoltre, AMD ha annunciato che il keynote della Dr. Lisa Su che si terrà a Computex 2019 lunedì 27 maggio alle 4:00 e sarà trasmesso in diretta streaming. Potete seguire la diretta streaming da questo link.