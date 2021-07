AMD FidelityFX faciliterà lo sviluppo crossgen? Lo suggerisce il team di Edge of Eternity

L'amministratore delegato e Lead Programmer degli studi Midgar, Jérémy Zeler-Maury, interviene dalle colonne di WCCFtech per discutere dello sviluppo del GDR open world Edge of Eternity e delle potenzialità di FidelityFX Super Resolution, la nuova tecnologia di upscaling "intelligente" di AMD.

Nel corso dell'intervista, l'esponente della software house francese ha confermato l'adozione del DLSS di NVIDIA nell'edizione PC di Edge of Eternity e del sistema FSR di AMD in tutte le versioni dell'avventura ruolistica, console incluse.

Ricollegandosi a un suo intervento di diversi mesi fa sulle difficoltà che, al tempo, stava incontrando il team Midgar nello sviluppo della versione Xbox One, Zeler-Maury spiega che "utilizzeremo la tecnologia FSR di AMD su ogni versione console di Edge of Eternity, così facendo saremo in grado di migliorare la densità e la risoluzione delle ombre e delle risorse di gioco eseguendo internamente il titolo a una risoluzione inferiore. Penso che in ambito console, FidelityFX Super Resolution sia davvero un must".

Grazie al sistema FSR di AMD, quindi, gli studi Midgar supereranno i problemi evidenziati in passato nel garantire prestazioni, risoluzione e framerate adeguati nelle versioni per console last-gen di Edge of Eternity. Zeler-Maury rimarca il concetto riferendo come "Edge of Eternity utilizzerà il sistema FSR anche su PS4 e PS5. Su console, tuttavia, non forniremo i medesimi parametri PC nelle impostazioni della grafica. Probabilmente gestiremo il tutto con dei preset su Qualità e Prestazioni".

Pur con tutte le limitazioni e i compromessi di una tecnologia che, come l'FSR, è ancora agli albori e necessita di diversi interventi di ottimizzazione, il nuovo sistema di upscaling in Deep Learning di AMD sta già mostrando dei risultati sorprendenti, come nel caso della mod di GTA 5 con FidelityFX Super Resolution.