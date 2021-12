AMD oltre FSR: in arrivo l'upscaling universale di Radeon Super Resolution?

Nonostante la crescente diffusione di AMD FidelityFX Super Resolution, la casa di Sunnyvale starebbe per lanciare una nuova e, se possibile, ancora più importante funzione di upscaling, o almeno questo è quanto emerge dagli ultimi leak di VideoCardz sulla tecnologia AMD Radeon Super Resolution.

In base alle indiscrezioni raccolte dai giornalisti di VideoCardz, infatti, il colosso tecnologico californiano starebbe lavorando ad una nuova funzione di upscaling ancora più evoluta di FidelityFX, chiamata appunto Radeon Super Resolution (o RSR) e basata sull'algoritmo della versione 1.0 di FSR.

Il sistema SRS dovrebbe funzionare tramite i driver Radeon, superando di fatto una delle problematiche più dirimenti delle tecnologie proprietarie di upscaling AMD, ossia la diretta implementazione nelle pipeline grafiche. Operando in congiunzione con i driver Radeon, la tecnologia SRS promette perciò di lavorare in maniera indipendente e "automatica" in qualsiasi videogioco eseguito su hardware compatibile, senza cioè richiedere lo sviluppo di update post-lancio o di patch apposite da parte degli sviluppatori dei singoli titoli. Con Radeon Super Resolution, inoltre, verrebbe meno il problema della discrepanza qualitativa tra l'upscaling delle scene di gioco e la risoluzione dell'interfaccia.

A detta della redazione di VideoCardz, AMD Radeon Super Resolution verrà lanciato nel gennaio del 2022 e sarà supportato da tutte le schede grafiche AMD di architettura RDNA1 e RDNA2. Maggiori dettagli sul funzionamento del sistema SRS dovrebbero essere condivisi da AMD nel corso del CES 2022.