AMD al lavoro con Sony e Microsoft su PlayStation 5 e Xbox Scarlett?

Lisa Su, CEO di AMD, è stata recentemente intervistata da Jim Cramer su CNBC e in questa occasione sembra aver confermato una collaborazione con Sony e Microsoft per lo sviluppo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Il CEO di AMD afferma di "avere la ricetta per una salsa segreta che stiamo creando con Sony e Microsoft", senza sbottonarsi ulteriormente sulla questione. Incalzata sull'argomento, continua: "le persone e gli sviluppatori hanno sempre bisogno di maggiore potenza... pensa a quanto si è evoluto il mondo del gaming in pochi anni. Giochi cloud, giochi PC, console.... a tutti serve una maggior potenza di calcolo e noi vogliamo esserci."

Interessante anche la dichiarazione relativa al fatto che AMD starebbe investendo molto in tecnologie "che vedremo nei prossimi tre o cinque anni", non è chiaro se il riferimento sia a GPU proprietarie oppure alle nuove console, in questo caso sarebbe rispettate le previsioni di numerosi analisti che parlano di un possibile debutto di PlayStation 5 e della nuova Xbox tra il 2020 e il 2022.

Ricordiamo che Microsoft ha già confermato di essere al lavoro sul successore di Xbox One (nome in codice Xbox Scarlett) mentre Sony non ha mai citato direttamente PlayStation 5 limitandosi più volte a dichiarare che "PS4 è entrata nell'ultima fase del suo ciclo vitale".