AMD mette il turbo a Starfield, Hogwarts Legacy e RDR 2 con i nuovi driver PC

Dopo essersi premurato di lanciare FSR 3, la risposta di AMD al DLSS 3 di NVIDIA, il colosso tecnologico di Sunnyvale pubblica i nuovi driver in anteprima per GPU Radeon RX 7000 che sbloccano la tecnologia Fluid Motion Frames in tanti videogiochi.

La tecnologia AMD analoga al Frame Feneration di NVIDIA promette di aumentare sensibilmente il framerate nei videogiochi supportati grazie, appunto, alla generazione di fotogrammi aggiuntivi con processi che avvengono al di fuori della pipeline di rendering, con tutti i benefici prestazionali che possiamo facilmente immaginare.

La versione in anteprima dei nuovi driver Game-Ready di AMD sblocca l'accesso al Fluid Motion Frames in ben venti videogiochi, da Starfield ad Hogwarts Legacy passando per Dying Light 2, Red Dead Redemption, The Last of Us Parte 1 e Star Wars Jedi Survivor.

A Plague Tale – Requiem

Borderlands 3

Control

Dead Space

Deep Rock Galactic

Dying Light 2

Far Cry 6

Ghostwire: Tokyo

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus Enhanced Edition

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4

Shadow Of The Tomb Raider

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

The Last of Us Part 1

The Witcher 3: Wild Hunt

Una volta installati su PC desktop con schede grafiche Radeon RX Serie 7000, i nuovi Preview Driver Adrenalin Edition di AMD consentono l'attivazione del Fluid Motion Frames tramite HYPR-RX o direttamente dalla schermata delle impostazioni grafiche dei videogiochi appena elencati.