AMD Next Horizon Gaming: la conferenza E3 commentata martedì 11 giugno a mezzanotte

Next Horizon Gaming è il nome scelto da AMD per la sua conferenza all'E3 di Los Angeles, in programma a mezzanotte nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 giugno, a cavallo tra gli eventi Ubisoft e Square Enix.

Anche in questo caso, commenteremo la conferenza in diretta sul nostro canale Twitch a partire dalle 23:50 di lunedì 11 giugno. Cosa possiamo aspettarci da questo showcase? Nel breve messaggio che ha accompagnato l'annuncio, AMD ha parlato di "presentazione di nuove tecnologie per il PC Gaming, Cloud e Console Gaming"con uno sguardo rivolto non solo al presente ma anche al prossimo futuro. E chissà che, oltre alle nuove GPU, non ci scappi anche qualche novità sulle console di prossima generazione come PlayStation 5 e Xbox Scarlett...

Appuntamento dunque sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire in diretta AMD Next Horizon Gaming live dall'E3 di Los Angeles, manca poco meno di un mese all'appuntamento, non fatevi trovare impreparati!