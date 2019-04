AMD sta per produrre i chip di PlayStation 5 e della nuova Xbox?

Ormai è chiaro a tutti che ci stiamo avvicinando sempre più a grandi falcate verso la nuova generazione di console. Gli ultimi rumor su PlayStation 5 non fanno che dimostrare quanto la community dei gamer non veda l'ora che si parli finalmente di next-gen.

Poco fa sono anche trapelati i nomi per una presunta line-up di PlayStation 5 che, sebbene forse un po' fantasiosa, fa comunque sognare i fan della console Sony. A farci fare un passo in avanti reale verso la next-gen ci pensa però AMD, che secondo alcune voci trapelate nelle scorse ore, sarebbe pronta a produrre in massa i chip di PlayStation 5 e della nuova Xbox.

Si tratta del SoC chiamato con il nome in codice Gonzalo, che sarebbe alla base delle architetture delle due console, le cui specifiche erano già trapelate in passato, quando si parlava di otto core fisici, 1 GHz di clock speed e 3.2 Ghz di boost, GPU Navi 10 Lite sempre da 1Ghz.

Stando a quanto riportato dalla fonte invece, stavolta le specifiche sarebbero un minimo diverse e ritoccate verso l'alto. La velocità di clock ad esempio dovrebbe raggiungere gli 1.6 GHz ed alcuni codici nuovi relativi alla GPU ad esempio, lascerebbero intendere che il chip sia stato sviluppato ulteriormente nel corso degli ultimi mesi.

Come che sia, stando alle presunte caratteristiche dovrebbe trattarsi di un SoC piuttosto performante, e se davvero AMD fosse pronta a produrlo in massa, sarebbe davvero il primo passo ufficiale verso la next gen.

Emozionati?