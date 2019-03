AMD pubblica i nuovi driver Radeon ottimizzati per The Division 2

A partire da oggi tutti i gamer del mondo potranno lottare per riconquistare le strade di Washington D.C in The Division 2, un'esperienza coinvolgente ed emozionante sviluppata da Ubisoft in collaborazione con AMD Radeon Graphics.

Con il supporto di The Division 2, Radeon Software Adrenalin Edition 19.3.2 offre le migliori prestazioni possibili fin dal primo istante grazie ad un elevato framerate e caratteristiche sorprendenti:

Le schede grafiche AMD Radeon offrono prestazioni eccezionali a 1080p, 1440p e 4K con DirectX 12. Le GPU Radeon superano le soluzioni competitive su DX12, con le schede grafiche Radeon RX 570 e Radeon RX 590 che superano le costose soluzioni concorrenti a 1080p con le impostazioni Ultra.

Il più grande ecosistema di display - con oltre 500 monitor Radeon FreeSync tra cui scegliere, in grado di restituire un gameplay perfetto. La tecnologia Radeon FreeSync sincronizza la velocità di aggiornamento del monitor con il gioco, eliminando le imperfezioni.

Le schede grafiche AMD Radeon forniscono una gestione migliorata della GPU, latenza di input, efficienza e prestazioni tramite Shader Intrinsics e Asynchronous Compute, consentendo a The Division 2 di ottenere alti frame rate e una grande fedeltà visiva con le GPU compatibili. Con il bundle Raise the Game Fully Loaded di AMD, i fan di AMD Radeon ricevono tre dei giochi più attesi dell'anno: Resident Evil 2, The Division 2 e Devil May Cry 5, gratis con l'acquisto di una scheda grafica AMD Radeon VII, RX Vega o RX 590 o un PC compatibile Radeon VII, RX Vega o RX 590.

I gamer che acquistano una scheda grafica AMD Radeon RX 580 o RX 570 o un PC compatibile con la promozione, equipaggiato con Radeon RX 580 o RX 570, possono scegliere due di questi giochi gratuitamente. La promozione termina il 6 aprile 2019 (o all’esaurimento dei codici) e i giochi possono essere riscattati fino al 6 maggio 2019.