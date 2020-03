AMD punta sul Ray Tracing: nuova riconferma per il supporto su PS5 e Xbox Series X

È ormai noto che PS5 supporterà il raytracing. Conferme in merito al supporto alla tecnologia sono recentemente giunte anche da Microsoft per quanto riguarda la sua futura Xbox Series X.

Entrambe le console di prossima generazione implementeranno dunque quest'interessante e versatile tecnologia. Sull'argomento, offrendo un'ulteriore riconferma del suo rilievo, è recentemente intervenuto Mithun Chandrashekhar, Project Management Lead presso AMD. Alla fine del mese di gennaio, nel corso di una conferenza stampa di cui solo ora hanno iniziato ad emergere alcuni dettagli, quest'ultimo ha infatti voluto ribadire la centralità della tecnologia.

"Come Compagnia, AMD crede fortemente nel valore e nelle potenzialità del raytracing. - ha dichiarato Chandrashekhar - RDNA 2, la next-gen, supporteranno il raytracing. Sia la prossima generazione Xbox sia quella PlayStation supporteranno nativamente il raytracing con hardware Radeon. Ci assicureremo di avere contenuti che i giocatori possano effettivamente sfruttare con queste GPU".



Non resta dunque altro da fare che attendere gli eventi di presentazione delle nuove console per poter osservare il raytracing in azione sui nuovi hardware e sui primi giochi di prossima generazione. Ricordiamo che oltre a confermare il supporto al raytracing, Microsoft ha recentente condivisi interessanti dettagli sul suo prossimo hardware, tra cui il supporto al Quick Resume su Xbox Series X.