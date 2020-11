AMD RDNA 2 mostra i muscoli nella tech demo Hangar 21

Siete curiosi di scoprire quali sono le potenzialità della nuova architettura RDNA 2 realizzata da AMD? Allora non potete non dare uno sguardo a Hangar 21, la tech demo che mette in risalto tutte le peculiarità di questa tecnologia.

Questa demo mostra una sorta di cyborg-ninja infiltrarsi furtivamente all'interno di un hangar spaziale, il quale è ricco di superfici metalliche illuminate dai droni che controllano l'area e grazie ai quali viene evidenziata la bontà di effetti grafici quali Ray Tracing, Ambient Occlusion, Screen Space Reflections e altri presenti in FidelityFX nei giochi DirectX 12 Ultimate supportati. Per chi se lo stesse chiedendo, l'intera demo che potete vedere nel filmato in apertura della notizia gira su una scheda video appartenente alla nuova serie AMD Radeon RX 6000, svelata al pubblico solo qualche giorno fa.

Prima di lasciarvi alla tech demo Hangar 21, vi invitiamo anche a vedere il nostro video riassuntivo sulle caratteristiche delle nuove GPU AMD Radeon RX 6000, che sono le prime in assoluto a proporre l'architettura RDNA 2 della celebre azienda produttrice di hardware. Sapevate inoltre che secondo gli ultimi benchmark la AMD Radeon 6800 è più veloce della Nvidia GeForce RTX 3070?