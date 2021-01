AMD soddisfatta del lancio di PS5 e Xbox Series X, al netto dei problemi di distribuzione

Al termine del CES 2021 tenutosi alcuni giorni fa, Lisa Su, CEO di AMD, ha tenuto una sessione di Q&A in remoto con alcuni giornalisti selezionati: è stata questa la buona occasione per la dirigente per commentare il lancio sul mercato di PlayStation 5 e Xbox Series X|S avvenuto ormai circa due mesi fa.

Come saprete, AMD ha stretto separatamente delle partnership sia con Sony che con Microsoft per la produzione delle rispettive console next-gen. Al termine di questi primi due mesi dei cicli vitali delle piattaforme, ed al netto delle problematiche logistiche che stanno tenendo impegnate le aziende, Lisa Su si è detta molto soddisfatta delle performance sul mercato registrate ad oggi:

"Siamo entusiasti di come è andato il lancio della console. Avete sentito discutere separatamente Sony e Microsoft riguardo alle dimensioni dei lanci e alla ricezione dei prodotti. Dal nostro punto di vista, se ci pensate, con la sola quantità dei nuovi hardware che dovevano essere prodotti - milioni di unità di entrambe le console, o tutte e tre se preferite - e che dovevano essere spedite, è venuta fuori un'operazione molto positiva.

Ciò che abbiamo imparato è che la domanda è maggiore di quanto pensassimo e stiamo cercando di mettere in atto una maggiore capacità di produzione. Ma siamo molto soddisfatti dei lanci, delle partnership con Sony e Microsoft. Hanno strategie un po' diverse, ma abbiamo collaborato molto bene con entrambi. Questo sarà un grande ciclo. La dice lunga su quanta tecnologia siamo stati in grado di integrare nel form factor delle console".

Sembra dunque che tutte le parti interessate siano soddisfatte dei lanci di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nonostante i gravi problemi di produzione e spedizione che affliggono questo inizio di next-gen, e che purtroppo sta continuando a favorire il disonesto operato degli scalper.