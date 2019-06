AMD presenta le CPU Ryzen 3000 e GPU Radeon 5700, le basi di PS5 e Scarlett

Nel corso dell'evento AMD Next Horizon Gaming, il CEO Lisa Su è intervenuta sul palco per svelare i nuovi microprocessori Ryzen 3000 di terza generazione e le schede grafiche della serie Radeon 5700, che compongono la prima piattaforma per il PC Gaming a 7 nm compatibile con PCIe 4.0.

Su ha cominciato subito dicendo che le CPU Ryzen di terza generazione possono vantare il 15% in più di instructions per clock, oltre a una capacità della cache e le performance floating point raddoppiate. Il Ryzen 7 3700X sarà venduto a partire da 329 dollari, il Ryzen 7 3800X da 399 dollari e il Ryzen 9 3900X da 499 dollari. Il CEO, riferendosi agli annunci effettuati al Computex 2019 di Taipei, ha tenuto a sottolineare che la compagnia sta vincendo la battaglia dei prezzi contro NVIDIA. Ha infatti mostrato una slide per dimostrare che la CPU Ryzen 9 3900X con 12 core e 24 thread è in grado di fare meglio di un Intel Core i9-9900K in molti giochi, nonostante il TDP inferiore.

Dopodiché, è passata alla famiglia Ryzen 5, con il 3600 in vendita a partire da 199 dollari e il 3600X da 249 dollari. Ha spiegato che queste CPU a 6 core e 12 thread offrono tutti i benefici dell'architettura Zen 2 e delle PCIe 4.0 ad un prezzo decisamente più abbordabile, battendo CPU analoghe come Intel Core i5-9600K.

Archiviate le CPU, è intervenuto Scott Herkelman per parlare delle GPU della serie Radeon 5700 con la nuova architettura RDNA (Navi) a 7nm che migliora ulteriormente le performance rispetto alla passata generazione. Merito della velocità di clock e delle istruzioni per ciclo maggiori, accoppiate con l'interfaccia PCIe 4.0 e una riduzione del consumo energetico. AMD afferma di aver migliorato le performance per ciclo del 25% e le performance per watt del 50%. Subito dopo, sono state presentate la Radeon 5700 da 36 compute units, 7,95 TFLOPs e 8 GB GDDR6, la Radeon 5700 XT da 40 compute units, 9,75 TFLOPs e 8 GB GDDR6 e la Radeon 5700 XT 50th Anniversary Edition da 40 compute units, 10,14 TFLOPs e 8 GB GDDR6 (499 dollari).

Varianti delle tecnologie descritte fino ad ora saranno impiegate sia per PlayStation 5 che per Project Scarlett, in arrivo nel 2020. I chip AMD vengono utilizzati anche nei data center di Google Stadia, servizio in streaming che verrà lanciato il prossimo novembre.