American Arcadia: due giochi in uno nell'indie del Tribeca Games Festival

In occasione del Summer Game Fest 2022, arriva anche un piccolo assaggio di ciò che attende il pubblico in occasione del Tribeca Games Festival, grazie al reveal di American Arcadia.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il team di Out of the Blue Games svela un titolo ambientato in una inquietante ma variopinta distopia. In una metropoli retro-futurista legata all'immaginario degli anni Settanta, i giocatori assumono il controllo di due differenti protagonisti, ognuno dei quali legato a differenti dinamiche di gameplay.

Da un lato, American Arcadia proporrà un action a scorrimento laterale in 2.5, con assaggi di platforming, puzzle e fasi stealth. Dall'altro, l'Indie si trasformerà in un'avventura 3D in prima persona, con la quale cimentarsi in hacking ed esplorazioni. A fare da collante, una trama che vede l'intera città protagonista inconsapevole di un reality show crudele, nel quale i personaggi meno popolari saranno puniti con la morte.



Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer di annuncio di American Arcadia. Al momento privo di una precisa data di uscita, American Arcadia arriverà su PC e console, su piattaforme ancora non annunciate. Maggiori dettagli potrebbero giungere in occasione dello show digitale del Tribeca Games Spotlight, in programma per la serata di venerdì 10 giugno 2022.