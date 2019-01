American McGee sta lavorando ad un nuovo titolo su Alice

Se siete amanti del lavoro di American McGee su Alice, che ha preso la celebre favola e l'ha trasformata in un incubo horror, probabilmente la notizia di un nuovo capitolo della storia in lavorazione vi farà felici. Lo sviluppatore ha infatti in mente di creare un prequel del primo episodio del suo franchise.

L'ultimo lavoro di McGee è Alice: Madness Returns, che nonostante abbia ricevuto diverse critiche per via delle meccaniche di gioco non troppo curate, fu molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica per l'ottimo storytelling e per aver dato una svolta così radicale ad una storia già di per sé iconica.

Già nel 2017 era stato fatto un tentativo per convincere EA a supportare una nuova incarnazione del gioco, e sembra che adesso qualcosa si stia finalmente muovendo. American McGee ha scritto in un post sul suo blog di essere al lavoro sul designe e sulla storia del nuovo capitolo dell'avventura, che, stando allo sviluppatore, sarà un prequel della prima avventura e sarà incentrato su Alice che cerca di superare il trauma della perdita della famiglia.

Nel post, McGee ha chiesto l'aiuto dei fan, che potranno seguire il progetto sui vari social network, e finanziarlo su Patreon, dove avranno accesso anticipato a disegni, artwork e aggiornamenti sulla produzione. I backers inoltre saranno accreditati sullo schermo durante i livestream del videogame.

Tra gli altri progetti dello sviluppatore, c'è anche quello di aprire uno studio in Tailandia, con annesso parco a tema sulle avventure di Alice. Chissà se tale idea vedrà mai la luce. Nel frattempo diteci: vi fa piacere che sia in lavorazione un nuovo capitolo del folle videogame?