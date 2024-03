Ami FromSoftware? Preordina ora Dark Souls Trilogy Compendium, un volume epico

Su Amazon sono aperti i preordini di Dark Souls Trilogy Compendium 25th Anniversary, mega volume dedicato ai fan della serie FromSoftware che include una marea di dettagli, informazioni sulla lore e immagini delle ambientazioni e dei nemici.

Il volume con copertina rigida esce il 31 marzo 2024, ordinando in questo momento la consegna è prevista per il 12 aprile. Cosa offre Dark Souls Trilogy Compendium 25th Anniversary? La storia completa della trilogia di Dark Souls, una guida al mondo di gioco con mappe di ogni singola area di Dark Souls, Dark Souls II e Dark Souls III e delle relative espansioni.

E ancora, ogni singola linea di dialogo di tutti gli NPC della trilogia, e ancora character design, bozzetti preparatori, artwork delle ambientazioni e tantissime altre immagini stampate su carta di altissima qualità, ideali anche da staccare e utilizzare come poster: 480 pagine di puro splendore per tutti gli appassionati della saga fantasy ideata da Hidetaka Miyazaki.