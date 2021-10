Amiga 500 Mini: aperti i preordini su Amazon, un tuffo nel passato dei videogiochi

Se siete stati ragazzi (e videogiocatori) tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 il nome Amiga risveglierà in voi dolci ricordi: l'home computer di casa Commodore è stato per molti giovani italiani un vero e proprio compagno di avventure e ora possiamo rivivere le emozioni del passato con A500 Mini.

Dagli autori di The C64 e The C64 Mini sta arrivando The A500 Mini, vera e propria riproduzione in miniatura dello storico home computer di Commodore. Questa versione viene venduta con un mouse USB a 2 pulsanti che riprende il design del mouse originale di Commodore e un controller con cavo modellato sul gamepad dell'Amiga CD32.

The A500 Mini può emulare Amiga 500, Amiga 600 e Amiga 1200 (OCS/ECS/AGA), 25 giochi sono preinstallati e altri possono essere aggiunti tramite il software WHDLoad. La lista dei giochi inclusi è piuttosto vasta e troviamo classici come Alien Breed 3D, Another World, Cadaver, Kick-Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2 Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms The Director's Cut e Zool Ninja Of The 'nth Dimension.

Potete preordinare Amiga A500 Mini su Amazon al prezzo di 129.99 euro, la data di uscita non è ancora stata annunciata ma il lancio è previsto nella prima metà del 2022.