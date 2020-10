Amiga Mini: dopo il C64 torna un altro storico home computer Commodore?

Retro Games, la società responsabile di The C64 e The C64 Mini, ha pubblicato una misteriosa immagine sui social che farebbe pensare al possibile ritorno dell'Amiga, storico home computer di casa Commodore.

La silhouette che si vede nell'immagine promozionale sembra effettivamente quella dell'Amiga A500, home computer molto popolare anche in Italia tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. La linea Amiga è proseguita fino al 1994, anno del fallimento di Commodore, con altri modelli di buon successo come l'economico A600 e il più costoso A1200.

L'azienda britannica potrebbe in questo caso riproporre Amiga 500 in versione "Mini" con una serie di giochi preinstallati e in questo caso ci sarebbe ovviamente l'imbarazzo della scelta, tanti i capolavori e i giochi di enorme successo su questa piattaforma, da Xenon 2 Megablast a Superfrog, passando per The Last Ninja, Zool, Shadow of the Beast, Cannon Fodder, Lemmings, Turrican, Defender of the Crown, Alien Breed e tanti altri.

Secondo quanto riportato l'arrivo del nuovo misterioso progetto di Retro Games sarebbe previsto nel corso del 2021, assisteremo all'annuncio entro la fine di quest'anno?