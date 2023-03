Amiga rivive su Evercade: 10 giochi del Team17 arrivano a maggio

Amanti e nostalgici dell'Amiga, questa è per voi. Blaze Entertainment e Team17 hanno annunciato una collaborazione per portare una raccolta di grandi classici Amiga sui sistemi da gioco basati su cartuccia Evercade, intitolata Team17 Collection 1.

Grazie a questa raccolta sarà possibile rivivere su qualunque hardware Evercade che eseguono il firmware più recente (versioni FW 3.0.X e successive) 10 diversi titoli che tanto furore fecero nella loro epoca. Di seguito ecco l'elenco completo:

Alien Breed Special Edition '92

Alien Breed II

Alien Breed Tower Assault

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Body Blows

Full Contact

Kingpin: Arcade Sports Series Bowling

Project X: Special Edition '93

Qwak

La Team17 Collection 1 sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 31 maggio 2023 presso rivenditori selezionati, mentre i pre-order verranno attivati il prossimo 17 marzo. Per l'occasione è stato anche pubblicato un trailer dedicato alla collection, che ci permette di rivedere velocemente i vecchi classici del passato, pronti a rivivere grazie alle piattaforme di Blaze Entertainment.

La raccolta sarà giocabile anche attraverso il recente Evercade EXP, pubblicato nel corso del 2022: non perdetevi a tal proposito la nostra recensione di Evercade EXP per scoprire tutte le caratteristiche di questa piattaforma. Ricordiamo ovviamente che Evercade EXP è disponibile anche in Italia assieme ad un elenco di giochi già piuttosto ricco, e destinato ad aumentare ulteriormente grazie alla produzione Team17.