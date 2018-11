Amiibo: speciale box a tema Smash Bros da 63 personaggi in arrivo in Giappone!

Sin dal loro primissimo esordio, risalente all'ormai lontano novembre 2014, gli Amiibo si sono trasformati in un vero e proprio fenomeno collezionistico made in Nintendo.

Il design accattivante delle statuette, insieme ad un prezzo relativamente contenuto, hanno infatti spinto numerosi videogiocatori ad acquistarne almeno qualcuna. Nel tempo, la Casa di Kyoto ha provveduto ad incrementarne l'offerta, ampliando il numero di IP coinvolte e i personaggi rappresentati. Alcuni Amiibo, ancora oggi, risultano quasi introvabili ed hanno acquisito un significativo valore per i collezionisti più legati alle serie Nintendo.

Tuttavia, sembra che in Giappone sia in arrivo una speciale raccolta di Amiibo, che probabilmente non sarebbe inopportuno definire come "definitiva". Come potete vedere dal Tweet che vi lasciamo in calce, infatti, pare proprio che su Amazon Giappone farà la sua comparsa, in occasione del lancio di Super Smash Bros Ultimate, un set completamente dedicato al nuovo titolo per Nintendo Switch. Nella confezione, su cui troneggia il marchio dell'IP, saranno infatti presenti un poster e ben 63 statuette, tutte raffiguranti personaggi presenti nel gioco. Saranno inclusi anche gli Amiibo di più recente annuncio, come gli Inkling, Ridley o la Piranha Plant. Il prezzo di questo esclusivo set non è stato reso noto, ma dovrebbe risultare disponibile sulla piattaforma di e-commerce a partire dal 7 dicembre, in sole cinquanta copie!



Come spesso accade però, non ci sono ad ora notizie relative ad un annuncio di questo prodotto per altri Paesi oltre il Giappone. Come consolazione, non ci resta quindi che contemplare la line-up di Amiibo attualmente resa disponibile da Nintendo in Italia, chissà che non sia di ispirazione per qualche regalo di Natale!