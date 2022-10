Amiibo Inkling, Octoling e Salmonello di Splatoon 3 - ora in preordine su Amazon

Amazon apre i preordini del nuovo set composto da 3 statuine Amiibo dedicate ad una delle sue ultime escluisive: Splatoon 3. Nella confezione sono inclusi gli Amiibo di Inkling, Octoling e Salmonello, il nuovo personaggio che ha conquistato i videogiocatori che hanno completato la campagna del gioco.

L'articolo è preordinabile su Amazon al prezzo di 49,99 euro con spedizione gratuita anche per chi non è abbonato a Prime ed uscita prevista per l'11 novembre. Le statuine, oltre ad essere utilizzate come oggetti da collezione, garantiranno ai possessori del gioco dei contenuti in-game per modificare l'equipaggiamento nelle modalità multigiocatore.

Come spesso accade per gli Amiibo, una volta terminate le scorte, non saranno più acquistabili al prezzo di listino ma ad un prezzo maggiorato da venditori terzi, vi consigliamo quindi di non lasciarvele scappare se siete fan della serie di Nintendo.

Se non avete ancora recuperato il gioco, vi segnaliamo che proprio in questo momento Splatoon 3, uscito il giorno 9 settembre in esclusiva per Nintendo Switch, è acquistabile a questo link al prezzo scontato di 49,99 euro con uno sconto pari a 10 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, un'ottima promozione per recuperare l'esclusiva di Nintendo a poche settimane dalla sua uscita.

