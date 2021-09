Amiibo Samus & E.M.M.I.: al via i preordini su Amazon con bonus nel gioco

A sorpresa Amazon apre i preordini anche di un Bundle in edizione limitata contenente gli Amiibo relativi al gioco Metroid Dread in arrivo per Nintendo Switch: Samus & E.M.M.I., al prezzo di 31,99 euro con uscita prevista per l'8 ottobre, in concomitanza con il gioco.

Clicca qui per preordinare Amiibo Samus & E.M.M.I. Bundle Limited Edition

La coppia di Amiibo permetterà di giocare a Metroid Dread con dei bonus speciali:

L’Amiibo di Samus aumenterà in modo permanente la salute della protagonista di Metroid Dread inoltre, una volta al giorno, consentirà di ripristinare la propria salute.

L'Amiibo di E.M.M.I. consentirà di incrementare la scorta massima di missili a disposizione e, una volta al giorno, di ottenere un rifornimento completo di missili.

Le scorte molto probabilmente sono limitate e potrebbero esaurire molto velocemente, acquistare questo Bundle in un secondo momento potrebbe essere molto più costoso di oggi.

Il gioco in esclusiva per Nintendo Switch uscirà sempre l'8 ottobre ed è preordinabile su Amazon a questo link al prezzo di 59,90 euro, una delle esclusive per Nintendo Switch più attese dei prossimi mesi.

Se siete anche possessori di una console di Sony, potrebbe interessarvi che da oggi sono iniziati anche i preordini al prezzo minimo garantito di Horizon: Forbidden West, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.