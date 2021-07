Gli Amiibo di The Legend of Zelda Breath of the Wild sono disponibili su Amazon

Erano completamente esauriti su Amazon e acquistabili da venditori terzi a prezzi nettamente superiori al prezzo di listino, oggi gli Amiibo ufficiali della serie The Legend of Zelda: Breath of the Wild sono acquistabili su Amazon al prezzo corretto, venduti e spediti da Amazon stessa.

Fino a qualche giorno fa, acquistarli era nettamente più costoso di oggi, gli Amiibo Link con arco e Link a cavallo sono nuovamente disponibili a prezzo di listino, l'Amiibo Link con l'arco è acquistabile a 19,99 euro, Link a cavallo a 25,90 euro. Le scorte ovviamente sono limitatissime e potrebbero esaurire da un momento all'altro, se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di non esitare.

Di seguito i link per acquistare gli Amiibo:

Se siete possessori di Nintendo Switch, non possiamo non consigliarvi l'acquisto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, acquistabile su Amazon a 57,90 euro. L'ultimo capitolo della serie, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch, è acquistabile a questo link a prezzo leggermente scontato, il gioco gode di migliorie grafiche grazie alla rimasterizzazione e di un rinnovato sistema di controllo, molto più preciso rispetto alla versione nativa per Nintendo Wii, in caso si volesse decidere di utilizzare la coppia di Joy-Con per il movimento della spada e dello scudo del protagonista.