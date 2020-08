Tutti gli Amiibo di The Legend of Zelda sono nuovamente disponibili

Se state aspettando da tempo di poter mettere le mani su uno dei rarissimi Amiibo di The Legend of Zelda (sia quelli di Super Smash Bros Ultimate che quelli di Breath of the Wild), sappiate che Nintendo sta stampando nuove copie di questi collezionabili e nei prossimi giorni dovreste avere l'opportunità di recuperarli.

Al momento sembra che la nuova ondata di statuette sia disponibile esclusivamente presso gli store inglesi dell'azienda di Kyoto, ma è molto probabile che prossimamente si possano acquistare questi Amiibo anche nel resto d'Europa. A render ancor più felici i collezionisti di questi oggetti che non hanno fatto in tempo ad acquistare il bundle di contenente gli Amiibo di Daruk, Mipha, Revali e Urbosa da Breath of the Wild è l'avvistamento in alcuni listini delle versioni singole di questi personaggi, i quali potrebbero arrivare sugli scaffali di tutti i negozi nelle prossime settimane.

In attesa di conoscere maggiori dettagli su questo restock di prodotti, che potrebbero andare esauriti poco dopo l'apertura dei preorder, vi ricordiamo che manca poco al debutto degli Amiibo di Joker di Persona 5 e dell'Eroe di Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta.



