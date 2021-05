Amiibo di Zelda & Solcanubi: aperti i preordini anche in Italia

In concomitanza con l'uscita del gioco in esclusiva per Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Amazon apre i preordini del particolare Amiibo Zelda & Solcanubi, preordinabile a 24,98 euro con data di uscita fissata per il 16 luglio.

Prenota l'Amiibo di Zelda e Solcanubi su Amazon con prenotazione al prezzo minimo garantito, che ci assicura di pagare il prezzo minimo dalla data del preordine a quella di spedizione, che Amazon applicherà in automatico il giorno della spedizione. Utilizzando l'Amiibo in questione sarà possibile alzarsi in volo per esplorare il cielo oppure tornare rapidamente sulla terraferma e viceversa, un bonus in-game valido solamente per chi è in possesso della statuina di Nintendo.

Oltre all'Amiibo, vi ricordiamo che su Amazon è in preordine anche il gioco The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a 59 euro e la coppia di Joy-Con in edizione limitata con i colori ispirati a quelli della Master Sword di Link a 79,99 euro. Una buona occasione dunque per (ri)scoprire e rivivere le emozioni del capitolo di Zelda, in attesa di novità sul sequel di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild. Infine vi ricordiamo che su Amazon sono attive anche le seguenti promozioni: 3 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited, Amazon Music HD gratis per 3 mesi e 6 euro di buono sconto ricaricando l'account di almeno 90 Euro.