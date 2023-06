Gli Amiibo di Zelda Tears of the Kingdom sono in preordine su Amazon

Amazon apre i preordini dei nuovissimi Amiibo di Zelda Tears of the Kingdom in arrivo nel corso dell'anno, le scorte sono limitate e potrebbero terminare subito, l'Amiibo di Link infatti risulta già esaurito in tutti gli store.

Gli Amiibo sono delle statuine collezionabili di Nintendo, prodotti ufficiali della casa di Kyoto che, oltre ad essere collezionabili e da esporre, possono anche includere dei contenuti aggiuntivi per i giochi a cui sono dedicati.

Su Amazon in questo momento sono preordinabili i nuovissimi Amiibo di Zelda e Ganondorf di Zelda Tears of the Kingdom, la principessa al prezzo di 19,99 euro ed il boss del gioco a 24,99 euro, la loro uscita è attesa nel corso dell'anno. Le scorte ovviamente sono limitate, i prodotti sono estremamente ricercati e, col il passare del tempo, il loro prezzo è destinato a salire. Di seguito i link ai preordini:

