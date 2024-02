Ammazza che Mazza 2: il sequel del finto golf dei Simpson si lancia in video, ed è gratis!

Il fittizio videogioco di Ammazza che Mazza a tema Simpson riceve a sorpresa un sequel fan made che può essere fruito in via del tutto gratuita da browser: il video di Lee Carvallo's Putting Challenge 2 ci immerge nelle atmosfere del nuovo, esilarante gioco di golf ispirato al cartone animato di Matt Groening.

Dopo averci spronati a "buttare la palla dentro... il parcheggio", il secondo capitolo 'ufficioso' di Ammazza che Mazza dà seguito alle peripezie compiute da Bart Simpson per ricevere a Natale l'ambitissima cartuccia di 'Tempesta d'Ossa' nell'undicesima puntata della settima stagione de I Simpson.

In questa seconda reinterpretazione del metagioco di Ammazza che Mazza, l'esperienza ludica offerta dal fittizio titolo di golf targato Lee Carvallo assume contorni decisamente più ampi per abbracciare le avventure grafiche punta e clicca e altri generi, il tutto sullo sfondo di un comparto grafico che pizzica le corde della nostalgia dei videogiocatori cresciuti a pane e Game Boy. Nel titolo fan made trovano spazio anche tanti personaggi della serie animata di Matt Groening, come pure le ambientazioni più iconiche del cartone animato e le reinterpretazioni di alcune delle scene e delle battute più esilaranti.

Se volete cimentarvi nelle nuove sfide offerte dal sequel di Ammazza che Mazza 2, in calce alla notizia trovate il link alla pagina Itch.io di Lee Carvallo's Putting Challenge 2 con tutte le indicazioni per giocare gratis da browser questa nuova perla citazionista dei Simpson. Sapevate inoltre che su PC è disponibile gratis il porting fan made di Infinity Blade?