Amnesia Collection arriva su Xbox One questa settimana

Attraverso le pagine di Xbox Wire, Frictional Games ha annunciato che Amnesia Collection verrà pubblicato su Xbox One il prossimo 31 agosto.

La raccolta, già disponibile su PC e PlayStation 4, include al suo interno la serie completa composta da Amnesia: The Dark Descent (2010), la sua prima e unica espansione Amnesia: Justine (2011), e Amnesia: A Machine for Pigs (2013). Purtroppo, non è stato rivelato il prezzo di lancio, ma probabilmente non si discosterà molto da quello fissato sulle altre piattaforme, ovvero circa 30€.

Questa la descrizione dei due titoli: "In Amnesia: The Dark Descent vesti i panni di Daniel, nel momento in cui si sveglia in un castello deserto senza quasi memoria del suo passato. Esplorando gli spettrali corridoi, devi rimettere insieme i frammenti dei ricordi di Daniel e scoprire quale orrore nascondono. In Amnesia: A Machine For Pigs, il ricco industriale Oswald Mandus si sveglia nel suo letto, febbricitante e ossessionato da sogni di macchinari oscuri e infernali. Tutto ciò che sa è che i suoi figli sono in grave pericolo".

Lo scorso febbraio gli sviluppatori hanno dichiarato di aver preso in considerazione lo sviluppo di un porting per Nintendo Switch. Da allora, in ogni caso, non è mai stato effettuato un annuncio in merito.