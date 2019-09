Amnesia Collection disponibile su Nintendo Switch, ecco il nuovo trailer

Con un nuovo trailer pubblicato sui canali ufficiali del franchise horror, i ragazzi di Frictional Games hanno confermato l'arrivo di Amnesia Collection su Nintendo Switch.

Il nuovo filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, presenta lo slogan "Bring the Horror with You", a sottolineare come la serie horror potrà per la prima volta essere giocata anche in mobilità grazie alla natura duale di Switch. Al costo di 27,99 euro trovate dunque sull'eShop Amnesia Collection, al cui interno vi è incluso Amnesia: The Dark Descent (2010), la sua espansione Amnesia: Justine (2011), e Amnesia: A Machine for Pigs (2013).

Di seguito, vi riportiamo le sinossi dei due capitoli principali della Collection: "In Amnesia: The Dark Descent vesti i panni di Daniel, nel momento in cui si sveglia in un castello deserto senza quasi memoria del suo passato. Esplorando gli spettrali corridoi, devi rimettere insieme i frammenti dei ricordi di Daniel e scoprire quale orrore nascondono. In Amnesia: A Machine For Pigs, il ricco industriale Oswald Mandus si sveglia nel suo letto, febbricitante e ossessionato da sogni di macchinari oscuri e infernali. Tutto ciò che sa è che i suoi figli sono in grave pericolo".

Amnesia Collection è disponibile su PC, PS4, Xbox One e da oggi anche su Nintendo Switch. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Amnesia Collection.