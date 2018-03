Amnesia Collection per PC è gratis su Steam solo per un periodo limitato

è disponibil per il download gratis su Steam: una volta riscattati,saranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenustistiche di alcun tipo.

L'offerta è valida solamente per un periodo limitato, gli sviluppatori non hanno comunicato quando la promozione giungerà al termine, per questo vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Per scaricare gratis i due giochi vi basterà cliccare sulle pagine di Steam di Amnesia A Machine for Pigs e Amnesia The Dark Descent e successivamente sul tasto verde "Installa Gioco", così facendo aggiungerete entrambi i titoli alla vostra libreria e potrete gestirli liberamente, come se fossero stati regolarmente acquistati.

Un bel risparmio, considerando che i due titoli sono venduti singolarmente a 19.99 euro e in bundle nella Amnesia Collection a 31,99 euro. Buon download!