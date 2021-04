Amnesia Rebirth: arrivano i 60fps su PS5 e l'Adventure Mode per i più fifoni

I ragazzi di Frictional Games hanno pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Amnesia Rebirth su PlayStation 4 e PS5, introducendo la Modalità Avventura che i giocatori PC avevano già ricevuto lo scorso mese di marzo.

Nata a seguito della calorosa accoglienza riservata alla Safe Mode di SOMA, il precedente lavoro dello studio svedese, la Modalità Avventura di Amnesia Rebirth permette di affrontare l'intero viaggio di Anastasie "Tasi" Trianon in maniera molto più rilassata: i mostri della campagna principale sono tutti al loro posto ma non attaccano il giocatore, mentre le meccaniche legate alla paura sono disabilitate; inoltre, sono presenti alcuni puzzle bonus e gli ambienti più bui sono stati illuminati per rendere più agevole l'esplorazione. A rendere questa patch ancor più interessante ci pensa anche un'aggiunta di tipo tecnica: a partire da oggi, Amnesia Rebirth gira a 60fps su PlayStation 5!

L'horror, ricordiamo, è al momento disponibile solamente su PC e sulle console PlayStation. Se ne volete sapere di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Amnesia Rebirth.