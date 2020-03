Amnesia: Rebirth è il nuovo capitolo della serie horror Frictional Games per PS4 e PC

Frictional Games ha finalmente annunciato ufficialmente il suo nuovo progetto il cui nome corrisponde ad Amnesia: Rebirth, ovvero il terzo capitolo dell'apprezzatissima serie horror che in tanti hanno provato ad imitare.

In un post pubblicato sul blog ufficiale PlayStation, gli sviluppatori hanno promesso che Rebirth non sarà il solito "more of the same" e che ad accompagnare tutte le caratteristiche che hanno reso celebri A Machine for Pigs e The Dark Descent ci saranno anche alcune meccaniche inedite che terranno alta la tensione del giocatore per l'intera durata dell'avventura, che ci racconterà le vicende di un nuovo protagonista. Il team di sviluppo ha anche promesso che non si limiterà a spaventare il giocatore con dei banali jumpscare e che lo terrorizzerà in numerosi modi: è quindi probabile il ritorno di misteriose creature che ci daranno la caccia costringendoci a trovare riparo in giro per le ambientazioni di gioco.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul gioco, che arriverà nel corso dell'autunno 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PC (non sembra al momento essere prevista una versione Xbox One), vi lasciamo al primissimo trailer del gioco che mostra alcune sequenze di gameplay e le misteriose ambientazioni che esploreremo nel corso dell'avventura.